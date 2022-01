FOTO: V Holešově muzikanti vyhrávali koledy pod balkóny. Byli i na kluzišti

Pokud bychom měli najít nějaké pozitivum na covidové pandemii, pak by to určitě byla tradice Štěpánského vyhrávání, kdy do ulic našeho Holešova i místních částí vyrazí Holešovská muzika s koledami. Dělají radost nejen seniorům v CPS a DPS, ale zavítají vždy i na sídliště, na návsi osadních výborů a letos se zastavili také na městském kluzišti.

Koledy pod balkóny v Holešově. | Foto: Hana Helsnerová a Rudolf Seifert