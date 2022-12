Sjezdovka Horal je od víkendu otevřená už denně, a to od 8.30 do 17 hodin (na Štědrý den mimořádně do 13 hodin). Stejně tak je v provozu denně i Lyžařská škola Razulák, která nabízí nejen lekce lyžování a snowboardingu, ale také běžkování a skialpiningu. Lyžařský svah u hotelu Horal je oblíbený především u rodin s dětmi a začátečníků pro svůj mírný sklon a délku. Navíc se tu dá ideálně spojit lyžování s koupáním, protože hned vedle sjezdovky jsou termální bazény relaxačního centra Wellness Horal.