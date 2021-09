Paní učitelky je přivítaly v pěkně vyzdobených třídách, což se nezměnilo. Už na první pohled bylo v očích dětí vidět plno očekávání něčeho nového, neznámého. Děti se však brzy spontánně zapojily do činností a povídání, které si paní učitelky pro ně nachystaly. Za odměnu dostali kluci a děvčata malou odměnu. V tento slavnostní den přišli prvňáky pozdravit také pan starosta, místostarosta a paní ředitelka.

Ve středu 1. září skončily definitivně prázdniny a začala škola. Snad všichni rodiče i učitelé doufají, že prezenční výuka bude probíhat celý školní rok a vše se vrátí k normálu. Co ovšem bylo jiné, byl první školní den prvňáčků. Jelikož se slavnostního okamžiku zúčastnili i rodiče, děti musely mít ve třídách nasazené roušky a to samé platilo i pro jejich rodiče.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.