FOTO: Rozkvetlé stromy a květy, krásná architektura. Takové jsou nyní Luhačovice

Čtenář reportér Čtenář

Udělejte si výlet třeba do Luhačovic, a to na celý den. Na některá místa se vracím velice rád. Ač zrovna po delší době, tak jsem se objevil v Luhačovicích, a o to více mě to zde nadchlo, jak to tu vypadá po rekonstrukci (která skončila v roce 2019).

V Luhačovicích a kolem přehrady je krásně. | Foto: Vít Slanec