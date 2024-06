FOTO: Pohádkový park v Hulíně. Nechyběl ani dinosaurus, který všechny uchvátil

V sobotu 15. června 2024 se město Hulín stalo dějištěm magické akce s názvem "Procházka pohádkovým parkem," která se konala v rámci oslav 800 let od první písemné zmínky o městě. Slunečné dopoledne přilákalo do parku nespočet rodin s dětmi, které měly možnost prožít nezapomenutelné chvíle plné pohádkových postav, her a zábavy.

Pohádkový park v Hulíně. | Foto: L. Polišenská

Návštěvníky vítali dobový vojáci s období napoleonských válek, kteří se utábořili hned na začátku parku i s vojenskou výbavou. Mezi stromy se procházel Harry Potter se svou kouzelnou hůlkou, Wednesday se svým typickým ponurým výrazem, Elsa a Anna z Ledového království se svým veselým Olafem, Spongebob s neodmyslitelným úsměvem, Gooffy, Marshall z Tlapkové patroly a mnoho dalších. Děti byly nadšené, když měly možnost se s nimi vyfotit a dokonce plnit drobné úkoly na připravených stanovištích. Jednou z největších atrakcí byla mini farma se zvířátky, která přilákala nejen nejmenší návštěvníky. Nechyběl ani pravý dinosaurus, který svým impozantním vzhledem a řevem uchvátil malé i velké. Doprovodný program pokračoval i v Letním kině Hulín, kde na děti čekal pan král s princeznou a šaškem. Každé dítě, které se zúčastnilo, bylo slavnostně pasováno na rytíře či rytířku a obdrželo malou odměnu. V kině bylo připraveno mnoho interaktivních hlavolamů a soutěží, a dětská diskotéka rozproudila zábavu naplno. Celý den probíhal za nádherného počasí, které podtrhlo slavnostní atmosféru. Velká účast nás mile překvapila a ukázala, jak moc si obyvatelé Hulína i návštěvníci z okolí akci užili. Děkujeme všem, kteří přišli a přispěli k vytvoření nezapomenutelného dne. Velký dík patří také SDH Hulín a SVČ Hulín za spolupráci na celé akci. Erika Koukalová