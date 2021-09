Krátce po dvanácté hodině se už do startovních koridorů začali řadit závodníci, nad hlavy se vyhoupl vrtulník, předjezdec „nakopl“ svoji krosku a přesně ve 12.30 hodin za tónů tradičního hudebního doprovodu a za výstřelu z brokovnice odstartovalo 523 odhodlaných jezdců vstříc kopcům, sjezdům i divácky atraktivním brodům. Jakmile všichni cyklozávodníci opustili zaváděcí kolo, postavili se na start ultramaratonci. Ještě před startem ale všichni přítomni věnovali vzpomínku a minutou ticha uctili památku běžce a kamaráda Ondry Tabarky, který v srpnu tragicky zahynul.

Neuběhly ani dvě hodiny a pomyslnou cílovou pásku proťal zlínský závodník Tomáš Ševců, který Rohálovskou 50 jel poprvé a dle jeho slov se na ní docela trápil. Jako druhý dorazil Michael Zetak a třetí příčka patřila Davidu Bártkovi. Mezi ženami byla nejrychlejší Julie Malošíková. Mezi běžci pak kraloval Jaroslav Vicher s časem 3:51:03. Blahopřejeme všem vítězům, mezi které se počítají i ti, kteří zvítězili sami nad sebou.

Atmosféra v hlavním dějišti byla skvělá, stejně jako podél trati i v brodech, fanoušci podporovali, co jim hrdlo stačilo a bouřlivý potlesk v cíli byl pak zaslouženou odměnou. A právě to dělá Rohálovku Rohálovkou - krásný závod, výborná nálada a přátelské prostředí. Je to dlouhý příběh o tom, jak se z „jarní srdcovky“ vyklubala „podzimní kultovka“.

Hana Helsnerová