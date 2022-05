Mentálně postižené osoby z Javorníku jezdili do Jestřabic pravidelně, dokud jim nevšední zážitky nezhatily také okolnosti kolem covidu. Na tamní přehradu se tak nyní vrátili až po několika letech. „Naši klienti se na chytání ryb těší vždy celý rok. Asi nejvíc Tomáš (na vozíku – pozn. red.), kterému se navíc líbilo, když mu František Cafourek, spoluzakladatel nadačního fondu, říkal, že je lovec Pampalini. Protože je to lovec největší. Klienti se mě měsíce dopředu ptají netrpělivě, kdy se už konečně pojede. Těší se na kamarády, rybáře, ale i špekáčky, pivo a kafíčko u vody. Na zpáteční cestě si povídají o úlovcích, chlubí se, kdo a co chytil. Je z nich cítit to správné vzrušení z celého dne. Už při výstupu z auta u domova se ptají, kdy se pojede znovu. Někteří si později přijdou i pro památeční snímky, na kterých jsou se svými trofejemi,“ říká Tomáš Šťastný, vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník ve Chvalčově.