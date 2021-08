Letní pátky a soboty v Letním kině Hulíně patří filmům. Ale minulý pátek 23. července to nebylo o filmu, ale o muzice. Před promítacím plátnem vyrostlo skvostné pódium, na kterém vystoupila pop-funková formace Monkey Business. Skupina byla založena v roce 1999 a hraje dodnes.

Monkey Business v Hulíně. | Foto: L. Polišenská

Showman a polyglot Matěj Ruppert a živelná zpěvačka Tereza Černochová samozřejmě nechyběli. Během dvouhodinového koncertu zazněli všechny známe skladby, například Piece of My Life, Be a Man, Do it! a mnoho dalších.