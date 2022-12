FOTO: IV. adventní neděle v Hulíně: Znají vítěze nej stromečků. A byla i pohádka

Čtvrtá zapálená svíce nám oznámila, že do Štědrého dne zbývá už jen pár dní. O poslední adventní neděli nemohlo chybět vyhlášení výsledků, protože to, který stromeček to vyhraje, bylo velmi napínavé. Nakonec se na 1. místě umístilo Středisko volného času Hulín s celkovým počtem 416 hlasů, 2. místo obsadil spolek Speedypaws Záhlinice s 386 hlasy a 3. místo si odnáší Orel jednota Hulín s 202 hlasy.

IV. mrazivá adventní neděle v Hulíně. | Foto: L. Polišenská