Stovky dětí se pouštěly do zdobení perníčků, zkoušely práci hrnčíře, mlely obilí, zkoumaly včelí úly a výrobu medu, zkoušely napodobit košíkáře i rytce a užasle pozorovali kováře při zpracování železa vytaveného přímo na akci.

Začátkem září se už počtvrté konala na hradě v Malenovicích největší akce zdejší sezóny – celodenní program pro rodiny s dětmi, akce nazvaná STARÁ ŘEMESLA NA HRADĚ. Luxusní počasí přivedlo nebývalý počet návštěvníků, kterých se nakonec v předhradí vystřídalo na patnáct set. Lektorské oddělení muzea s odbornými pracovníky a dalšími hosty připravilo znovu řadu stanovišť, aby akce znovu naplnila svůj záměr, a to aby byla akcí experimentální. Tedy aby návštěvník nejen přišel, prohlédl a odešel, ale aby také vyzkoušel.

