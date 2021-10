Během dopoledního programu vystoupili na náměstí Hulínští Hanáci, Mažoretky Kontrasty Hulín a k tanci a poslechu hráli DH Hulíňané. Mimo kulturní představení mohli návštěvníci na náměstí vyzkoušet filmový kvíz, vnořit se do virtuální reality společnosti Světa bez kouře a pro menší návštěvníky tu byli chůdaři se soutěžními aktivitami.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.