FOTO: Herečka Sandra Pogodová se svým tatínkem pobavila diváky v Hulíně

Čtenář reportér Čtenář

Talkshow plná vtipu, hudby a dobré nálady. To byl páteční pořad se Sandrou Pogodovou a jejím tatínkem Richardem Pogodou, kteří bavili diváky od začátku do konce v Hulíně. Proběhlo i čtení úryvků z knihy „Hoď se do pogody“ a pořad byl proložen spoustou skvělých písní a šansonů za klavírního doprovodu Richarda Pogody.

