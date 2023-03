FOTO: Do Hulína přijel maxipes Fík. Podívejte se, jak si divadlo děti užily

V neděli 5. března přijel do Hulína nejznámější český pes – samotný maxipes Fík - s divadelním pořadem pro děti. Představení bylo plné příhod přerostlého, mluvícího a inteligentního psa Fíka a holčičky Áji, kdy se Fík dostal až do školy, kde se naučí psát a počítat, nebo se vydal do světa skoro až na kraj světa, kde objevil spoustu věcí a potkal mnoho lidí.

Maxipes Fík. | Foto: Erika Koukalová