FOTO: Čarodějnice, piráti, plameňák či vězeň. Podívejte se na fašank z Traplic

I přes slabší účast se fašank v Traplicích konaný 18. února jak se patří vydařil. Jak by ne, když do kroku maskám hrála dechová kapela. „Pod šable, pod šable, aj pod obušky…,“ znělo celou minulou sobotu po Traplicích. Do ulic vyrazil průvod masek v čele s místními hasiči. A že se skutečně bylo na co dívat! Čarodějnice, trpaslíci, piráti, plameňák, vězeň, rytíř nebo třeba děsivá smrtka. Všechny tyto postavy a mnoho dalších mohli místní lidé zahlédnout, když na malou chvíli otevřeli dveře.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tradiční fašank v Traplicích. | Foto: Vít Slanec

Také samotní účastníci průvodu si atmosféru fašanku pochvalují. U navštívených obydlí dostali čerstvě nasmažené koblížky a slivovičku, aby se jim šlo o něco veseleji. Dokonce i počasí přálo, a tak se průvod řádně vydařil. Jen účast byla letos o něco málo slabší, než bývá zvykem. „I když se nám letos fašank sešel s jarními prázdninami a mnozí odjeli na dovolenou, nebo jsou nemocní, byla letošní účast vcelku obstojná. Lidé si tak ani nevšimli, že je nás asi o třetinu méně než obvykle,“ říká zvesela Monika Droppová, vedoucí místních mladých hasičů a účastnice průvodu. Společně s maskami vyrazila do ulic také Staroměstská kapela. Ta hrála pěkně do kroku a letošní fašank tak byl zase o něco veselejší. Gabriela Škrabalová FOTO: Svatý Hostýn láká svou magickou atmosférou. Podívejte se FOTO, VIDEO: I Hulínem prošel krásný masopustní průvod. Podívejte se