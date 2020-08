Pátečním třetím setkáním vyvrcholil populární seriál setkávání s hebraistou Achabem Haidlerem, který se tentokrát v rámci festivalu věnoval tématu bible a její interpretace. Achab nahlas přemýšlel a kladl do souvislostí a kontextů dějin otázky lidské odpovědnosti, spasení a příchodu Mesiáše. Se svými posluchači se nicméně nakonec rozloučil velmi konkrétně - nastínil ambici brzkého dokončení chybějící fotodokumentace holešovského židovského hřbitova, kterou zpracovává již několik let. Je možné, že mu malou monografii na toto téma vydá samo Město Holešov. Velmi půvabné bylo setkání s holešovským komorním souborem Corda Magico, který tentorkát v Šachově synagoze vystoupil ve složení Monika a Pavel Březinovi, Nelly Billová, Alena Vaculíková a Eliška Honková. Kombinace krásných autorských skladeb Nelly Billové a mimořádné akustiky prostoru vykouzlila přijemný zážitek.

Pátek byl věnován přednáškám i hudbě, vyvrcholil koncertem při svíčkách. | Foto: Dana Podhajská a Hana Helsnerová

Jiří Srnad z krnovského Spolku u synagogy přijel do Holešova na přednášek na téma Tragédie soluňských Židů. S Řeckem již třicet let obchoduje, za tuto dobu dokázal téma rozpracovat až do konkrétních detailů. V Šachově synagoze se podělil o příběh československých Židů, kteří do Řecka utekli před Hitlerem. I když později pochopili, že ani ve východní Evropě holocaustu neuniknou, nakonec měli štěstí a přežili. Vyprávění Jiřího Strnada bylo velmi příjemné a hodina a půl utekla rychle. I když téma bylo velmi těžké, přednáška končila hlasitým potleskem a smíchem. Jiří Strnad se se svými posluchači rozloučil zpěvem písní šabatu.