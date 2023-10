Eva Miláčková oslavila mezi svými "Všetuláky" své životní jubileum

Jarmila Vaclachová Čtenář reportér

S paní Evou Miláčkovou jsem se poznala před patnácti lety v rámci příprav oslavy 650-ti let od založení Všetul. Společně s několika ostatními se stala jednou z aktivistek těchto příprav. Milá, skromná, trpělivá, příjemná, rozvážná, přátelská, pokorná a usměvavá – to je velmi stručná její charakteristika této vzácné ženy. Ve Všetulích prožila své dětství, chodila do první třídy a pak jí život zavál do světa, ale na své Všetuly nikdy nezapomněla! Velmi ráda se tu vrací mezi své Všetuláky. Má k nim neobyčejně krásný vřelý vztah a „její Všetuláci“ naopak zase k ní. Podle mě je Evička Miláčková „boží člověk“. Je úžasně skromná a její duše je naprosto čistá. Všechny aktivity, které dělá pro děti, dělá naprosto nezištně. Její hlas je medový a neopakovatelný. Krásně se její povídání poslouchá.

Eva Miláčková oslavila své životní jubileum. | Foto: Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ TYMY

Velmi obdivuji její potřebu pomáhat všude tam, kde je potřeba. Už dlouhé roky se stará o nevidomé děti, podporuje spoustu projektů, kromě jiného také projekt „Celé Česko čte dětem“. Když přijede k nám do TYMY, je to pro mě a mé spolupracovníky vždy velký svátek a ohromné povzbuzení. Nešetří nikdy slovy díků a obdivu za naši práci. Eva Miláčková se stala tzv. celebritou, v letošním roce oslavila své životní jubileum. Přesto zůstává duší mladou a její energii a aktivitu by jí mohl leckterý mladý člověk závidět. Je známá v divadelním světě, hraje, moderuje, dabuje, ale přesto ve svém nitru je to pořád stejná Eva Miláčková ze Všetul. Osud jí přinesl krásné výstižné jméno, které vyjadřuje vše. Mám jí moc ráda, velmi si vážím každé chvíle prožité s ní. K těmto chvílím patří také beseda, která s ní proběhla v pátek 6. října 2023 na půdě SVČ TYMY. Pro všechny, kteří se tohoto milého setkání zúčastnili, to byl velmi příjemný večer plný povídání a vzpomínek. Nechyběly také staré fotografie… Mezi svými Všetuláky se Evička cítila velmi příjemně. Nechyběly také gratulace, dárky, květiny a neodmyslitelný narozeninový dort. Za všechny bych chtěla poděkovat za velmi příjemné setkání a popřát naší oslavenkyni hodně zdraví, spoustu energie a sil do další životní etapy.