Skupina Elán revival zahrála známé hity od Elánů a přidala písničky skupiny Team, Kryštof a Lucie. Deštivé počasí vyústilo v romantické tulení pod deštníky za poslechu těch největších slovenských a českých hitů. Našli se ale i tací, kteří se nebáli si zatančit i v dešti. Těm, co zůstali pod deštníkem, děkujeme za návštěvu a věříme, že jste si to všichni užili.

Dálnice D1 opět nezklamala a chudáci hudebníci museli stát dvě hodiny v koloně před Brnem, což zapříčinilo jejich mírné zpoždění. Přes všechny překážky nakonec všechno klaplo a ti, co přišli, neprohloupili.

Nad pohodovým koncertem, který se konal ve čtvrtek 26. srpna, se stahovala mračna. A to doslova - už před jeho začátkem. Počasí bylo celý den deštivé, a i když předpověď hlásila od čtvrté hodiny konec deště, přesto během koncertu sprchlo. Déšť ani ochlazení návštěvníky neodradili, a tak byli skalní fanoušci kolem šesté připravení užít si pořádnou porci muziky. Ovšem kapela nikde.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.