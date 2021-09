V tomto týdnu zavítali na návštěvu do Kroměřížské nemocnice žáčci druhé třídy ze Základní školy Zachar v Kroměříži. V rámci exkurze si prohlédli vybavení převozové sanitky a vyzkoušeli si, zda by dokázali poskytnout první pomoc zraněnému kamarádovi. Nutno dodat, že ošetření všichni zvládli na jedničku. Za fotky děkujeme Veronice Slaměnové z Kroměřížské nemocnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.