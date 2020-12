Do nemocnice v Kroměříži dorazila milá zásilka od dětí z Luhačovic. Podívejte se

K nám do nemocnice dorazila milá zásilka z Luhačovic. "Po návratu dětí do školy vytvořili žáci 3. a 4.tříd Základní školy Luhačovice v hodině českého jazyka -slohu poděkování zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách. Dětské výtvory byly poslány do čtyř krajských nemocnic, záchranné službě Zlínského kraje a do domova pro seniory v Luhačovicích. Chceme alespoň symbolicky poděkovat všem pracovníkům v těchto oborech a zároveň se s dětmi zamyslet nad těžkou a nenahraditelnou prací uvedených profesí. Chceme, aby si děti uvědomily, kde leží skutečné hodnoty," napsal Mgr. Roman Lebloch.

Milá zásilka z Luhačovic. | Foto: Kroměřížská nemocnice a.s.