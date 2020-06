Do kroměřížských mateřských škol se zapsalo 255 dětí

Kapacita mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Kroměříž, je po zápisu dětí na školní rok 2020/2021 zcela naplněna. „V městských školkách jsme měli k dispozici 255 volných míst. Momentálně jsou všechna obsazena. Přijato bylo 255 dětí ve věku od tří do pěti let a předškoláků, tedy dětí starších pěti let, které musí plnit povinné předškolní vzdělávání,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Do kroměřížských mateřských škol se zapsalo 255 dětí. | Foto: Město Kroměříž