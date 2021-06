Klienty cestovní kanceláře Jakuba Švába lákají holešovské židovské památky právě díky rabínovi Šachovi, který zde v 17. století žil a působil a je pohřbený na židovském hřbitově. Pro Židy je to mimořádná osobnost, jeden z nejvýznamnějších myslitelů, se kterými se během vzdělávání setkají.

Turisté, kteří přijeli do Holešova, přiletěli do Evropy z New Yorku a přistáli ve Vídni. Odtud se autobusem vydali do Holešova prohlédnout si hřbitov a synagogu. Zajímavé bylo, že s sebou přivezli profesionální kapelu, která se starala o dobrou atmosféru a stmelení. Židé s kapelou nejprve navštívili Šachův hrob, kde se modlili a zpívali. Pak se s vlastní tórou přesunuli do synagogy, kde se opět modlili, na závěr zpívali a dokonce tančili. Byla to velmi zajímavá podívaná, která se může českým turistům poštěstit prakticky kdykoliv. Zájem zahraničních turistů o holešovské židovské památky totiž velmi stoupá.

Jakub Šváb bude letos hostem tradičního Festivalu židovské kultury Ha-Makom. Městské kulturní středisko připravuje jeho přednášku o rodu Ehrlichů.

