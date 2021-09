Kroměřížská radnice se ponořila do barev české trikolóry. | Foto: Město Kroměříž

Kroměřížská radnice se v pátek večer ponořila do barev české trikolóry. Tímto symbolickým gestem se město přihlásilo k oslavě stého výročí založení Československé obce legionářské. Za snímek děkujeme Městu Kroměříž.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.