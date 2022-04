Dívkou roku 2022 se v Holešově stala Nikol Fojtíková z Valašských Klobouků

Čtenář reportér Čtenář

Soutěž „Dívka roku“ je určena slečnám ve věku 13 – 16 let. V letošním roce se konal už 32. ročník této soutěže. 11. ročník oblastního kola Dívka roku ve Zlínském kraji proběhl v neděli 10. dubna 2022, a to už tradičně v SVČ TYMY Holešov. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 7 dívek. Děvčata čekalo zajímavé odpoledne plné zajímavých aktivit. Nejdříve se dívky pod vedením Denisy Mikulíkové učily taneční choreografii. Dále si vyzkoušely své první krůčky na předváděcím molu a vypilovaly také svá volná vystoupení.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dívka roku 2022. | Foto: Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY