SVČ TYMY Holešov připravilo pro rodinné týmy, popřípadě dvojice na první únorový víkend zajímavou hru pod názvem: “Po stopách historie“.

„Po stopách historie“. | Foto: Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

V rámci hry účastníci navštívili 11 zajímavých míst v Holešově. Trasa „Po stopách historie“ zavedla účastníky na městský hřbitov ke hrobu Drásala, dále do Smetanových sadů, trasa pokračovala do Amerického parku, odtud do zámecké zahrady k pomníku skladatele F. X. Richtera dále na židovský hřbitov k Šachově synagoze a trasa končila na náměstí E. Beneše u Lípy svobody.