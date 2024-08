autor externí dnes 13:04

Prázdninový týden v TYMY od 22. července do 26. července se nesl v indiánském duchu. Tábor navštěvovalo 8 dětí ve věku od 3 do 7 let. První táborový den se děti seznamovaly nejen mezi sebou, ale i s indiánským životem, tradicemi a zvyklostmi. V dopoledním čase stihly navštívit i nedaleké hřiště, kde procvičily své síly. Odpoledne si poté vyrobily indiánské čelenky s barevnými pírky.