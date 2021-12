Děti na jednotlivých zastávkách předaly andílkovi – pošťákovi dopisy pro Ježíška a také svá přáníčka pro babičky a dědečky do CPS Holešov, andílek trubač pak zatroubil krásnou koledu. Andělská pošta zanechala v ulicích našeho města krásnou energii a neopakovatelnou vánoční atmosféru. Děkujeme všem, kteří se na této krásné akci podíleli, děkujeme městu Holešov, rodině Loučkové a dalším. Určitě dopisy, které děti andílkům do schránky předaly, byly Ježíškovi už doručeny a ten splní jejich dětská přání. Těšíme se, že Andělská pošta zavítá do našeho města také v příštím roce.