Deskohráči se v TYMY loučili se starou půdou. Vydali se i za tajemnými zvuky

Už řadu let se jedenkrát měsíčně v SVČ TYMY schází milovníci deskových her na takzvaném nočním deskohraní. Bohužel v letošním roce nebylo možné tyto aktivity po většinu roku organizovat. O to více jsme rádi, že alespoň v závěru školního roku se nám podařilo uspořádat celkem dvě tato setkání.

Deskohráči se v TYMY loučili se starou půdou. | Foto: Mgr. Jarmila Vaclachová