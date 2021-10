V roce 2019 v rámci Dne zdraví se opět ve spolupráci s Holešovskou sportovní z.s. běželo za Centrum pro seniory Holešov a rok před tím za dětskou část ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.

Ten tuto tekutinu odvádí do dutiny břišní. Chlapeček byl však moc statečný a rychle se regeneroval. Je to prostě bojovný kluk, který se rád směje, miluje zvířátka a auta. V očích má mnoho čertíků, na jazyku mnoho otázek a v tělíčku mnoho energie, i když postupně dochází k poruše vývoje kostí a chrupavek.

Ve čtvrtém měsíci mu diagnostikovali Achondroplazie (trpaslictví) a aby toho nebylo málo, přidali ještě hydrocefalus (porucha vstřebávání mozkomíšního moku), který se projevuje rychlým růstem hlavy. David proto musel v pěti měsících absolvovat operaci, během které mu lékaři do hlavičky voperovali VP shunt.

Na první pohled David vypadá jako roční dítě, ve skutečnosti je mu ale tři a půl roku. Už od prenatálního věku to ale nemá vůbec jednoduché. Původní prognóza lékařů zněla, že se narodí mrtvý nebo brzy zemře, ale on příchod na svět zvládl.

Davídek musí denně cvičit a zpevňovat tělo, aby měl správné návyky a neskončil na invalidním vozíčku. Je to velmi veselý, pohodový a bojovný chlapec. Který si i samotné předání symbolického šeku dokázal s úsměvem užít! Od ředitele kulturního střediska Karla Adamíka ještě dostal pohár, který se mu moc líbil. Davídku, maminko Anno a tatínku Víte, moc vám držíme palce!!!

„Děkujeme za podporu a vlídné přijetí. Je to ohromný dar, třetina na intenzivní cvičební kurz, který Davídka v listopadu čeká,“ řekla maminka Anna Lukšová.

Deset tisíc korun věnovalo Městské kulturní středisko Holešov spolu s Honest Veteran Car klub z Rožnova pod Radhoštěm rodičům chlapečka, který se narodil s Achondroplazií (trpaslictví). Částku obě organizace společně vydělaly na Srazu veteránů 28. srpna a jedná se o další charitativní dar pro někoho z Holešovska, kdo to potřebuje. Za nádherný příběh a fotografie děkujeme Janě Podhajské.

