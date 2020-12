Debrujáři se sešli v SVČ TYMY po dvou měsících

Sotva jsme se v září stihli všichni poznat a třikrát sejít, už byla všechna volnočasová střediska z rozhodnutí vlády uzavřena kvůli hrozící infekci COVID-19. O to více jsme se těšili na opětovné setkání. Den D nastal v úterý 8. prosince a ještě v ten den jsme všichni neochvějně doufali, že do vánočních svátků se stihneme sejít několikrát. Na první schůzce po dvouměsíčním "distanci" si kluci mohli vybrat, co budeme společně dělat a volba padla na výrobu papírových vrtulek. Virníčků si každý vyrobil několik a děti byly velmi mile překvapeny, jak se ty jejich vrtule krásně točí.

Debrujáři se sešli v SVČ TYMY po dvou měsících. | Foto: Barbora Winklerová a debrujáři z TYMY