Nejen děti, ale i senioři museli v letošním školním roce oželet přednášky a jejich pravidelná setkávání. Nakonec se zadařilo a ve čtvrtek 1. července jsme se potkali se studenty Akademie 3. věku v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích, kam většina z nich dojela na kolech, vozících či skútrech.

Akademie 3. věku. | Foto: J. Zakravačová, MKC Hulín

Byla to opravdu dlouhá doba, co jsme se neviděli, takže jsme připravili na dvoře posezení s pohoštěním a dozvídali se, co kdo během pandemie dělal.