Josefa Zimovčáka, jezdce na historickém vysokém kole, a celý peloton cyklistů uvítali v poledne starosta města Zdeněk Pánek a místostarosta Jiří Ott. Převzali při té příležitosti pamětní certifikát a poděkování za podporu. Město věnovalo letos nadaci Na kole dětem dar ve výši 10 tisíc Kč. Akci podpořilo poprvé už v roce 2015.

Cyklisté se na bystřickém náměstí občerstvili a pokračovali v jízdě do dalšího cíle etapy, do Slušovic. Na své letošní trase projedou do 20. června 335 měst a obcí a 60 jich navštíví.

Mgr. Ilona Musichina, Bystřice pod Hostýnem