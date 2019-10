Čtvrtý ročník akce Den zdraví pro celou rodinu se konal v sobotu 19. října. V rámci akce mohli návštěvníci podstoupit kardiometrické vyšetření zdarma. Toto vyšetření nabízí Centrum preventivní medicíny Brno a je možné se na ně objednat.

V SVČ TYMY se konal Den zdraví. | Foto: Jarmila Vaclachová

Firma zajíždí již od roku 2011 jednou měsíčně k nám do Holešova do SVČ TYMY. Cvičitelka Milena Kopečková předvedla ukázku cvičení Tai Chi s krátkým povídáním o účincích těchto cviků. Do tohoto cvičení se zapojili také ostatní návštěvníci. Ukázku masáží provedl pan masér Jaroslav Hořák.