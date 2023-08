Velká modelářská letecká show ÚMK Holešov a Fiala Motors pořádal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a starosty města Holešov již dvacátý pátý ročník velké modelářské letecké Čmelák show.

Čmelák show Holešov | Foto: Ladislav Beran

Na modelářském letišti za větřákem bylo k vidění mnoho letadel, letadýlek, vrtulníky, ale i ty co mají čtyři kola, tedy letadla, trucky, kamiony, buggy a stavební stroj to vše na jednom místě po dva dny.

To je tak když si velcí hrají na stále mladé a moc, moc jim to jde. Krásné modely od první světové války, druhé a do současnosti, Vývoj letectví na maketách, které létaly, byl velkým zážitkem. Nechyběl létající kolo Jana Tleskače se samotným tvůrcem. Letěl i jeden z dvojice Pat a Mat a ve vzduchu nechyběly výkruty, lety střemhlav ala Kamikadze, let po zádech a exhibice vrtulníků. Samozřejmě létal a práškoval i Čmelák, populární zemědělské letadlo, které sloužilo družstevníkům, letadlo které tak pěkně proslavila, slavná filmová komedie Vesničko má středisková a možná i do Holešova přiletěl práškovat Štefan z nedaleké Slovenské republiky.

Druhý víkend v srpnu se opět modelářům letadel z Holešova, ale i velké části ČR i nedalekého Slovensky vydařil.

Ladislav Beran