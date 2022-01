Chcete trošku poznat Finsko? Pak si nenechte ujít netradiční výstavu

SVČ TYMY Holešov už 15 let přijímá dobrovolníky z různých zemí EU. Naše poslední dobrovolnice Jenni k nám přijela vloni v lednu až z Finska. Během roku s námi prožila spoustu dobrého, ale prožila také období nouzového stavu. Jenni, jakmile to jen šlo, se zapojila do činnosti kroužků, a to především keramiky a angličtinky. Pomáhala nám také při organizování mnohých akcí, zapojila se také do letní činnosti. Jenni se zapojila i do místní komunity, setkala se se starostou města a zúčastnila se také některých společenských a kulturních akcí ve městě.

Finská dobrovolnice připravila v SVČ TYMY výstavu o své zemi. | Foto: Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY