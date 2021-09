Český fotodokumentarista Jindřich Štreit má nejraději svou fotku kněze se stařenou. Od 17. září od 7. listopadu vystavuje na holešovském zámku snímky menšin.

Jindřich Štreit vystavuje na zámku v Holešově. | Foto: Dana Podhajská

Český dokumentární fotograf Jindřich Štreit byl kdysi jednoznačný zastánce černobílé fotografie. Bylo to něco, co jej charakterizovalo, bylo to jako podpis.