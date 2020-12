Česko zpívalo koledy letos společně s Čechomorem. I v Holešově

Čtenář reportér





SVČ Holešov se i tento rok zapojilo do celonárodního projektu „Česko zpívá koledy“, který pod patronátem Deníku probíhal již podesáté. V letošním repertoáru bylo šest koled: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši, Vánoce, vánoce přicházejí. Vzhledem k nouzovému stavu a současným opatřením, nemohla tato akce proběhnout hromadně tak, jako každý rok. Letos jsme přes FB motivovali rodiny, aby se zapojily do této celostátní akce a v 18 hodin se připojily přes stream ke skupině Čechomor, která tyto koledy zpívala a lidé se k ní mohli také připojit.

Česko zpívalo koledy letos společně s Čechomorem. | Foto: Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY Holešov