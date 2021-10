Každý běžec dostal od samotného svatého Václava pamětní list a malou sladkou odměnu. Věříme, že všechny děti, které se běhu zúčastnily, si budou pamatovat, co si každý rok 28. září v naší zemi připomínáme a slavíme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.