Těžko na cvičišti – lehko na bojišti. Přesně takto by se dala charakterizovat stále probíhající sezona Atletiky Holešov. Poctivá celoroční příprava přinesla na začátku školního roku výborné výsledky. Družstvo žen, skládající se především ze závodnic dorosteneckého věku, dokázalo v čtyřkolové soutěži 2. ligy obsadit postupovou pozici na baráž o 1. ligu. Tento historický počin se Atletice Holešov povedl vůbec poprvé, a přímá konfrontace holešovských nadějí s nejlepšími ženskými družstvy z celé Moravy je tou nejlepší motivací do další tréninkové práce.

Atletická družstva sbírají jeden úspěch za druhým. | Foto: Jakub Hřib, šéftrenér klubu

Právě dorostenky měly výborně rozjetou svoji dlouhodobou soutěž družstev, v níž v sobotu 9. září vyrazily do Břeclavi bojovat o co nejlepší umístění. O postupovou pozici holky bojovaly s Porubou, největším mládežnickým klubem na Moravě a ve Slezsku. Skvělými výkony a obětavými starty nejen ve svých hlavních disciplínách dokázaly holešovské žlutočerné dresy soupeřky z Poruby udolat. Kromě zisku bronzové medaile z Mistrovství Moravy a Slezka družstev si tím vybojovaly i postup na Mistrovství republiky. Tento výsledek je o to cennější, že Atletice Holešov se podobný husarský kousek povedl třetí sezonu po sobě – v roce 2021 s družstvem juniorek a loni s dorostenkami.

FOTO: Količínské hodování. Lidé si užili mši, hudbu i kolotoče

Družstvo starších žáků se nelehkým postupovým sítem probojovalo až na Mistrovství Moravy a Slezska družstev. To přivítal v neděli 10. září stadion ve Frýdku Místku. Jednadvacetičlenné družstvo vyrazilo do boje proti velkoklubům z Brna, Ostravy, Olomouce atd. Postupový klíč na Mistrovství republiky družstev zněl jasně – nejlepší 4 družstva z nedělního závodu. Kluci předvedli doslova heroický výkon, kdy se až do poslední disciplíny rvali o 4., a tedy poslední postupovou, pozici s Moravskou Slavií Brno. Součet bodů nakonec stačil "až" na 5. místo, tedy první nepostupovou příčku. Rozdíl pouze 3,5 bodu byl jedním z nejtěsnějších za poslední sezony a vedl k slzám trenérů i závodníků. Přesto je toto obrovským úspěchem a hnacím motorem do dalších měsíců.

Suma sumárum: Holešovští mládežníci ukázali, že jednoznačně patří mezi moravskou elitu! Je skvělé, že klub z maloměsta dokáže opakovaně způsobovat vrásky na tváři trenérům z tradičně velkých a silných klubů, a s atlety z Holešova zkrátka a dobře musí počítat!

Jakub Hřib, šéftrenér klubu