Astronom Alex Faivre ze Zlínského kraje získal sošku Zlatého oříšku 2023

autor externí

Zlatý oříšek je soutěž pro talentované děti do čtrnácti let. Tato celostátní soutěž probíhá v České republice 25 let. Tradičně 1. ledna probíhá finále v České televizi. V letošním roce se do finále probojovalo opět 21 jednotlivců a kolektivů z celé ČR. Také náš Zlínský kraj měl v tomto finále hned několik „želízek“ v ohni.

Zlatý oříšek v TV. | Foto: Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Do finále se dostali Alex Faivre – astronom a matematik, Veronika Hamáčková – hra na violoncello a ZUŠ Alfréda Radoka z Valašského Meziříčí D company, skupina tanečníků, která se zabývá taneční improvizací. Se všemi finalisty byl natočen krátký medailonek, který byl v rámci pořadu odvysílán. Celkem bylo rozdáno 7 Zlatých oříšků těm nejšikovnějším dětem z různých oblastí zájmové činnosti. K naší velké radosti jeden z těchto sedmi zlatých oříšků získal také všestranně nadaný Alex Faivre, který se zabývá astronomií, matematikou, zeměpisem či anglickým jazykem. Blahopřejeme a přejeme mu hodně úspěchů. Všem účastníkům finále Zlatého oříšku děkujeme za vzornou reprezentaci našeho kraje a přejeme jim v jejich zájmové činnosti co nejvíce úspěchů, a hlavně v tom co dělají, aby jim to přinášelo radost a pocit uspokojení. Také v roce 2024 se bude konat v našem kraji krajské kolo Zlatého oříšku. Nominovat talentované děti do čtrnácti let mohou rodiče, kolektivy nominují jejich trenéři, učitelé, atd…. Nominace začíná 1. 6. 2024 a krajské kolo se uskuteční 12. října 2024 v holešovském zámku. Moc se těšíme na letošní setkání s mladými talenty z různých oblastí. Věříme, že se talenti opět prosadí a dají o sobě vědět! Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY