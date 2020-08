Anenská pouť v Rajnochovicích – bez roušek a deštníků. Užily si ji stovky lidí

Čtenář reportér





Svatoanenská pouť v Rajnochovicích, to je kromě slavnostní mše ve „Valašské katedrále“ také světská zábava pod širým nebem. Venkovní akce si lidé užívají, dokud můžou. V Rajnochovicích to je především promenáda po kolotočích, stáncích, hudebních produkcích. O posledním červencovém víkendu to dovolilo hlavně slunečné počasí, ale také příznivá epidemiologická situace ve Zlínském kraji. Bez roušky a bez deštníku se do Rajnochovic vydaly stovky lidí z širokého okolí.

Anenská pouť v Rajnochovicích. | Foto: Eva Navrátilová