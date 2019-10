Akce Ukliďme Česko zapustila kořeny i v Holešově

/FOTOGALERIE/ Místo toho, aby lidé vyhodili odpadky do koše, hodí je s klidem na zem a to velmi znečišťuje životní prostředí. Řešení tohoto problému si vzala na starost akce nazvaná Ukliďme Česko, která od roku 2014 vždy na jaře a na podzim vyžene do přírody tisícovky dobrovolníků všech věkových kategorií, kterým není jedno, jak žijí.

Ukliďme Česko v Holešově | Foto: Barbora Winklerová/Čtenář reportér