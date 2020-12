Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Ludmila: Tak sorry babičko, naši živitelé, čtenáři Deníku, tě na půlnoční nepustí.

Anežka: A co kdybych nějak proklouzla?

Ludmila: Ty bys chtěla ve svým věku proklouznout?

Anežka: No právě, čím jsem starší, tím jsem dobrodružnější.

Václav (vrazí do místnosti): Děti, rodiče, špunty vystřelit, schválili nám rozpočet!

Eliška: Náš rozpočet zásadně schvaluju já.

Václav: Myslím rozpočet státní.

Eliška: Státní rozpočet je mi úplně ukradenej.

Břetislav: Vláda si klekla na kolena před komunisty! Považte, třicet let po revoluci.

Václav: Pro tohle jsme klíčema necinkali.

Přemysl: Komunisti měli pravdu. Nač potřebujeme armádu? Němci už jsou neškodní. Rusové jurodiví. A Rakušáci? Ty lyžujou. Hrozí nám jen covid, sucho, mokro a kůrovec.

Břetislav: A komunisti.

Přemysl: Vnuku, nezdárný, za komunistů by se tohle nestalo. Čína? Aha? A naši vietnamští spoluobčané?

Břetislav: Čína to svinstvo vyrobila a poslala do světa.

Přemysl: Poslala, neposlala. Ale už to mají za sebou. Tam, kde panuje disciplína, panuje zkrátka disciplína.

Václav: Já disciplinovaně předkládám ženě náš vánoční rozpočet. (Šeptem: Slíbili jsme Břetislavovi tu flobertku)

Eliška: A dostaneš prémie?

Václav: Ani h… Promiňte, před rodinou bych to řek naplno, ale tady jsme na veřejnosti.

Eliška: Hovno máš a hovno dostaneš. A to chceš ještě rozhazovat za dárky? Škrtat se bude nejenom na tý flobertce.

Ludmila: Ale přeci jsou Vánoce a máme si udělat radost…

