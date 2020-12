„Největší frmol je tu v noci. Tak od jedenácti večer do osmi ráno, kdy odjíždí poslední z 55 aut doručovatelů,“ říká vedoucí zlínského depa České pošty Jiří Suchánek. Nyní před Vánocemi jezdí ještě o pět posilových aut víc. Zdroj: Deník

„Zavážíme skoro celý okres Zlín. Od Otrokovic po Slavičín a Luhačovicko. V pondělí bývá nápor zpravidla největší. Běžně teď odbavujeme 7 tisíc zásilek denně, letošní extrém byl dokonce devět tisíc,“ svěřuje se Suchánek, když prochází skrz třídící halu.

Kvůli obrovskému množství balíků nyní na poště o 200 zaměstnancích dočasně pracuje i několik brigádníků. „Vypomáháme si navzájem, jak jen to jde. Jsou omezené dovolené. Domácnosti teď doručujeme i v sobotu,“ popisuje náročné podmínky Jiří Suchánek.

Přesný systém

Jedním z doručovatelů je také Tomáš Lapčík. „Ráno v sedm si vždy vyzvednu zásilky a začnu si je chystat na rozvoz,“ popisuje Tomáš Lapčík, když přeskládává horu balíčků do auta.

„Aby to bylo rychlejší a efektivnější, skládám si je podle adresy doručení. To abych v tom neměl zmatek,“ vysvětluje svůj systém doručovatel.

Doručovatelů je několik typů. Zatímco někteří celý den doručují jen balíky, jiní – jako i Tomáš Lapčík – se v odpoledních hodinách starají o svoz zásilek z firem či pošt.

Problém načíst adresu

První „špičku“ zažili na zlínském depu už týden před akcí Black friday (velké výprodeje, které se každoročně uskutečňují vždy čtvrtý listopadový pátek – pozn. red.). Po výprodeji Black friday přišla druhá špička, třetí kolem 10. prosince. „Teď to ještě trochu stoupne, protože byly výplaty. Ale už nečekáme tak velký nápor,“ míní Jiří Suchánek.

Česká pošta deklarovala, že všechny zásilky podané ještě v sobotu 19. prosince stihne doručit do Vánoc. U zásilek končících na Balíkovně je to dokonce i pondělní podání. „Balíkovnu využívá zhruba pětina zákazníků. Je to levnější služba, kdy zásilka čeká na poště. Pošťák se ji nesnaží doručit přímo adresátovi, ten si ji musí přijít vyzvednout,“ vysvětluje vedoucí depa.

Před Vánocemi přibývá také dnes velmi oblíbených balíků z Číny. „Chodí většinou jednou za čas ve větších várkách. Někdy máme skutečně problém přečíst adresu. Pokud se tak stane, obvoláváme lidi a ptáme se, kam zásilku doručit,“ říká ze zkušeností Jiří Suchánek.

S dopisem na severní pól

Před Vánocemi narůstá však nejen počet balíků. Není možné opomenout ani listovní část. Na depo se dostal i dopis adresovaný Ježíškovi na Severní pól.

„Co s ním? Děláme nemožné, doručujeme i na Severní pól,“ usmívá se Jiří Suchánek dřímajíc dopis v ruce.

„Všímám si, že v posledních dvou letech zažívají renesanci také vánoční pohledy. Samozřejmě jich už není takové množství jako před dvaceti lety, ale lidé se k nim vracejí. Přichází také z ciziny,“ prozrazuje Jiří Suchánek a dodává, že před Vánocemi je znatelný také nárůst rozesílaných katalogů firem: „Společnosti se na poslední chvíli snaží oslovit zákazníky.“