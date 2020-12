Na Slovensko stačí antigenní test. Petříček oznámil změnu v cestování

K vycestování Čechů na Slovensko nově postačí pouze antigenní test. Oznámil to ministr zahraničí Tomáš Petříček s tím, že v polovině ledna by měla stejná pravidla platit pro cestování do všech sousedních zemí.

Antigenní testování na covid-19 pro veřejnost v Nemocnici Pelhřimov. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot