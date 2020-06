Na hrady, zámky a další pamětihodnosti se návštěvníci vracejí jen pomalu. Spíše než strach z covidu-19 za to však může chladné a deštivé počasí posledních dní. Mnohem navštěvovanější jsou exteriéry a zámecké zahrady, spíše než vnitřní prostory, kde lidé stále musí nosit neoblíbené roušky. Na propadu návštěvnosti se však nejvíc podílí absence hromadných zájezdů, především školních. Vyplynulo to z ankety Deníku mezi kastelány a správci památek v Pardubickém kraji.

Čtyřnásobný propad návštěvnosti

Památky jsou po karanténě znovuotevřené od předminulého pondělí, statistika uplynulých deseti dní v porovnání se stejným obdobím loňského roku však mluví za vše.

„Když jsem to spočítala, vloni od 25. května do 2. června k nám zavítalo 1300 lidí, letos to je pouhých 310,“ uvedla kastelánka Státního zámku Litomyšl Zdeňka Kalová.

Mnohem víc lidí než v zámeckých komnatách při prohlídkách korzuje po zámeckém parku, který však láká nejen místní maminky s kočárky, přijíždějí tam i turisté z daleka.

„Ale s rouškou se dovnitř na prohlídky lidem po dvou měsících povinného nošení moc nechce,“ dodala kastelánka. Jediný zámek v Pardubickém kraji zapsaný ve světovém kulturním dědictví UNESCO trpí zejména absencí zahraničních turistů, kterých zde přitom vždy bylo plno.

Podobný propad návštěvnosti se týká i dalších východočeských pamětihodností. Snad jen s výjimkou zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku, který je letos po několika letech rekonstrukce a s tím souvisejících omezení pro návštěvníky otevřen v plné kráse.

Odhlášené školní autobusy

„O víkendech je návštěvnost pěkná, ale ve všední dny nám citelně chybí hromadné zájezdy,“ řekl kastelán hradu Svojanov u Poličky Miloš Dempír. Školní zájezdy, na kterých v květnu a červnu hrady a zámky každoročně stojí, jsou už od března odpískané a akce pro seniory se zatím také nerozeběhly. Zatím jsou tak památky závislé na individuálních návštěvnících, i když se podle včerejších ohlasů kastelánů začínají nahlašovat i první větší skupiny.

Mnohé návštěvníky však odrazují přetrvávající koronavirová opatření, hlavně zmíněné roušky. Kasteláni byli nuceni kvůli nařízeným dvoumetrovým rozestupům také zmenšit početnost skupin při jednotlivých prohlídkách. Například zámek Slatiňany je omezil na deset lidí, Svojanov na 15.

Zatím nepřálo ani počasí

„Prohlídky máme omezené na 15 lidí, a to kvůli některým malým místnostem, kde bychom jinak nedodrželi stanovené rozestupy. Rovněž s dezinfekcí je problém. Moderní restauraci vydezinfikujete snadno, ale nastříkat sprej na barokní skříň právě ideální není,“ dodala Kalová.

Hlavně kvůli nevlídnému počasí se návštěvníci v prvních deseti dnech po uvolnění karantény zatím nehrnuli ani na veselokopecký skanzen u Hlinska. „Od 25. května k nám zavítalo 500 návštěvníků, což je proti loňskému roku bída. Pěkná byla jen sobota, kdy bylo slunečno a teplo,“ uvedla šéfka skanzenu Ilona Vojancová.