Důslednost obsluhy italských lanovek potvrzuje Pavel Vlachovský z Kolína, jenž ji již koncem listopadu zažil při zahájení sezony ve známém středisku Kronplatz v jižním Tyrolsku. „Na sjezdovku se bez prokázání bezinfekčnosti absolutně nedostanete. A do kabinové lanovky vás pak bez ochrany dýchacích cest vůbec nepustí,“ uvedl Vlachovský.

Italové však bývají k lyžařům vstřícní. „Vlekař drží v ruce balík nových respirátorů, a zdarma vám jeden okamžitě poskytne,“ konstatoval Vlachovský. Důslední bývají také v restauracích. „V městečku Bruneck nás majitelka hned u vchodu všechny nemilosrdně zkontrolovala,“ prohlásil.

Bez testu nikam

Podle zkušeností českých cestovních kanceláří turistům stačí stejně jako v tuzemsku česká verze aplikace Tečka – pokaždé je zkontrolují přes její QR kód. „I očkovaný člověk navíc musí mít při příjezdu do Itálie negativní test, buď PCR, anebo antigenní. Bez něj by musel nastoupit do pětidenní karantény,“ řekl Jan Bezděk, mluvčí kanceláře Nev-Dama, která se na zájezdy pro lyžaře specializuje. Otestovat se Češi musí doma, ještě před cestou. Antigenní test nesmí být starší 24 hodin před vstupem do země, PCR test 48 hodin.

Zájem o lyžování v Alpách je i tak podle Bezděka enormní. Důvodem je hlavně natěšenost českých lyžařů. „Pro mnoho našich klientů to loni bylo poprvé v životě, kdy nemohli vyjet lyžovat,“ míní Bezděk.

Populární zůstává rovněž Rakousko, tam zase míří nejvíce klientů konkurenčního Čedoku. „Do lyžařských areálů v Rakousku teď po uvolnění míří klienti, kterým jsme posouvali kvůli lockdownu termíny,“ řekla mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Řada Čechů se k jižním sousedům chystá i na Vánoce a Silvestra.

Stopka pro neočkované

Šance vyrazit do Rakouska i na poslední chvíli před svátky jsou v Rakousku velké. Teprve tento týden totiž v zemi skončil lockdown, takže očkovaní a lidé, kteří v uplynulých 180 dnech prodělali koronavirus, tam do hor mohou jezdit bez omezení. Naopak neočkovaní lidé se v rakouských hotelech ubytovat nemohou.

„Rezervace běží poměrně slušně, ale neměl by být problém sehnat ubytování, kapacity určitě budou a nikde nebude úplně plno,“ řekl Deníku Jaroslav Jachim z Rakouské turistické centrály. „I sněhu by mělo být víc než dost,“ podotkl.

Cestovky dále organizují lyžařské zájezdy zejména do Německa, Francie, Slovinska či Švýcarska. Češi také rádi lyžují na Slovensku, tam ale kvůli velkým restrikcím vzhledem k aktuální koronavirové vlně není až do 25. prosince povolené ubytování turistů v hotelech.

Přísný zákaz alkoholu

V Itálii se od 1. ledna 2022 zavádí další zpřísnění podmínek, které však přímo nesouvisí s koronavirem. Lyžaři totiž budou mít povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti. Navíc nebudou smět lyžovat pod vlivem alkoholu, pro mladší 18 let bude povinná přilba. Nesplní-li tyto podmínky, mohou přijít o skipas, budou muset zaplatit pokutu až 150 eur (cca 3700 korun).

Pojišťovny proto lyžařům doporučují uzavřít komplexní cestovní pojištění. „Konkrétně pro Itálii doporučujeme turistům hladinu krytí alespoň tři až pět milionů korun, protože poškození tam žádají zpravidla jedno z nejvyšších odškodnění na našem kontinentu, a jsou v případném vymáhání velmi úspěšní,“ dodává Eva Trajboldová z pojišťovny Uniqa.