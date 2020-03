ON-LINE ke koronaviru ZDE

Díky dvěma velkým plážím je Moalboal oblíbeným místem turistů. Kousek od břehu kotví lodě zvané bangka se stabilizačními plováky na bocích. Slouží místním potápěčským resortům. Dnes tyto lodě nikam nevyrážejí, protože vláda zakázala potápění z lodí. „Pár turistů tu ještě je, asi patnáct procent toho, co bývá obvyklé, ale i ti brzy zmizí. Resorty i restaurace zavírají, lodě nesmějí nikoho vozit,“ přibližuje Michal.

On sám je na turismu závislý. Fotí život pod vodou pro potápěčské resorty a pořádá dobrodružné expedice po filipínských ostrovech pro jednu z českých cestovních agentur. „Jsem teď bez kšeftů. Navíc se mi zrušila jedna expedice pro devět lidí, na které jsem dělal od podzimu. Sháněl jsem do ní účastníky, řešil různé termíny, platby záloh, letenky…“ popisuje Michal.

Mezi ostrovy není spojení

Filipíny dlouhou dobu vykazovaly velmi nízký počet nakažených, pouze tři. Přestože země přerušila spojení s Čínou a Jižní Koreou, nepomohlo to. Včera už ostrovní stát evidoval 262 nakažených a 19 obětí epidemie. Prezident Rodrigo Duterte proto izoloval ostrov Luzon, na němž leží i hlavní město Manila.

„Vláda uzavřela všechny ostrovy. Není mezi nimi spojení. Když chceš přejet na jiný ostrov, musíš řešit povolení přes ambasádu nebo podplatit rybáře. Všude jsou kontrolní stanoviště a kontroluje se, co na místě děláš, kdy jsi přijel a podobně,“ říká průvodce.

Z Moalboalu se pomalu stává město duchů. Slunce zapadá a obloha dostává temně fialový nádech. Michal se s Mel chystají na večeři do některé z restaurací, které ještě zůstaly otevřené. Věří, že má našetřeno dost, aby na Filipínách epidemii přežil.

„Budu si aktualizovat webové stránky, budu chodit hrát tenis, šnorchlovat, fotit. Snad to tady všechno nezavřou a nebude zákaz vycházení. Navíc je tady všechno levnější než v Čechách, takže když nemáš práci, možná je lepší zůstat tady,“ přemítá nad příštími týdny Michal, než se vydá na cestu do Česka. Pokud mu to tedy podmínky dovolí.