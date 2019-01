ZLÍNSKÝ KRAJ - Za pouhou hodinu skončili v rukou strážníků lupiči, kteří v průběhu 45 minut řádili ve dvou obchodech na Slovácku. Dvojice čtyřiadvacetiletých mladíků z Olomoucka se v úterý odpoledne nejprve pokusila neúspěšně přepadnout obchod v Jalubí. Pak zamířili do Nedakonic. Tam uspěli a odesli si téměř osmnáct tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: archiv

„Za hodinu je však dopadli stážníci Městské policie v Uherském Hradišti,“ informovala mluvčí uherskohradišťských policistů Jitka Zámečníková. Vedoucí přepadeného jalubského obchodu Marie Andrýskové včera připustila, že kriminalisté při vyšetřování označili lupiče za amatéry a zoufalce. Jeden z mladíků totiž se zbraní v ruce a kuklou na obličeji stál necelý metr od pokladny, neodnesl si však ani korunu.

„Prodavačka jej vlastně odzbrojila svojí bezelstností. Když po ní chtěl peníze, odpověděla mu, že žádné nemá a on hned utekl,“ poznamenala vedoucí. Při útěku se dvojici lupičů vydal dokonce stíhat jeden místní řidič. Mladíci mu však zmizeli a zamířili do Nedakonic. Krátce před sedmnáctou hodinou si pro peníze do tamního obchodu přišli už oba. Po potyčce s prodavačkou vzali sedmnáct a půl tisíce korun.

Za půl hodiny po druhém přepadení však lupiče dopadli strážníci v uherskohradišťské místní části Jarošov. Zadržení proběhlo hladce. Vůz pachatelů se sice mezi domy řítil vysokou rychlostí, strážníci jej však předjeli a donutili lupiče zastavit. „Mladíci vůbec neprotestovali. Nekladli žádný odpor, nemluvili mezi sebou a zůstali sedět v autě až do příjezdu hlídky Policie České republiky,“ popsal okolnosti zadržení velitel Městské policie Uherské Hradiště Jaroslav Ježo. Mladíci, kteří až doposud neměli žádné potíže se zákonem, jsou nyní v policejní cele.

„Vyšetřovatel má případ rozpracovaný a zatím se ještě nerozhodl, zda podá návrh na uvalení vazby,“ doplnila hradišťská policejní mluvčí Jitka Zámečníková s tím, že mladíky čeká obvinění z trestného činu loupeže. V jejich autě se totiž našla jak zbraň, tak i kukly a uloupené peníze. Mohou tak skončit až na deset let ve vězení. Na území uherskohradišťského okresu policisté letos zaznamenali dvě desítky loupeží. Největší pozornost veřejnosti vzbudila série přepadení benzinových stanic a sázkových kanceláří z přelomu roku, kterou měl na svědomí čtyřicetiletý Bánovjan.