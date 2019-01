Leskovec - Stále nejsané zůstaávají příčiny smrti pětapadesátiletého mýže nalezeného v neděli v Leskovci na Vsetínsku. Zdali muž nezemřel násilnou smrtí definitvně potvrdí až soudní pitva.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Bezvládné tělo muže bylo v neděli v dopoledních hodinách nalezeno v katastru obce Leskovec na Vsetínsku.

K mrtvému byli nejprve povoláni i kriminalisté z Brna, poté si případ převzali vsetínští policisté.

„Zjistilo se, že se jedná o pětapadesátiletého muže z Leskovce,“ prozradila vsetínská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Mrtvola ležela poblíž domku, který se nachází na samotě. „Z dosavadního šetření vyplývá, že muž z Leskovce byl ještě v pátek právě v tomto domku na návštěvě u jeho devětasedmdesátiletého majitele,“ doplnila Javorková.

Okolnosti úmrtí jsou podle ní v tuto chvíli předmětem vyšetřování.

„Byla nařízena soudní zdravotní pitva, která by měla přesně stanovit příčinu úmrtí,“ konstatovala policejní mluvčí.

Podle jejích slov je pitva rozhodující pro stanovení právní kvalifikace úmrtí.

Stále totiž není vyloučeno, že by se mohlo jednat také o vraždu. Pokud by se tato možnost potvrdila, jednalo by se o první letošní násilnou smrt ve Zlínském kraji.

