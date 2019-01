ZLÍN - Před senátem Okresního soudu ve Zlíně stanou v úterý podruhé dva bývalí strážníci Tomáš Sháněl a Roman Šiška. Ti čelí obvinění, že 2. října předloňského roku neposkytli první pomoc vážně zraněnému Vojtěchu Janochovi z Rackové na Zlínsku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Ten pak zemřel na následky vnitřního krvácení v křoví nedaleko Tržnice v centru města, kam ho opilého oba strážci zákona během své služby odtáhli.

Soudce Pavel Houdek, který má případ na starosti, Deníku sdělil, že v úterý hodlá vyslechnout hned několik svědků, kteří měli s případem co dočinění. „Rozhodně ale ten den rozsudek nepadne. Spis je totiž obsáhlý,“ vysvětlil předseda senátu.

Dvojice obviněných mužů stanula před soudem na konci srpna. Oba však u soudu odmítli mluvit. Soudce Houdek proto pouze přečetl jejich jednotlivé výpovědi z přípravného řízení. Ty byly sepsány v říjnu 2005, tedy ještě v době, kdy oba strážníci čelili podezření, že mají na Janochově smrti značný podíl.

Oba v nich shodně popisovali, co vše se dělo tu noc, kdy Vojtěch Janoch zemřel.

Strážníci byli přivoláni do baru na zlínské Tržnici, protože tam byl opilý muž, který pozvracel koberec a odmítal zaplatit útratu. Oba strážníci tvrdili, že Janoch byl tak opilý, že nebyl schopen stát na nohou. Proto ho Sháněl vzal za ramena a vyvedl ven z baru, kde společně čekali, než Šiška nadiktuje obsluze baru jeho iniciály.

Případ mrtvého Vojtěcha Janocha: soudce vyslechne další svědky

Sháněl i Šiška tvrdili, že měl Janoch už ten večer dost pohmožděný obličej. Muže pak prý poslali domů a velitele požádali, aby ho přes kamery zkontroloval, zda opravdu šel směrem na Rackovou. Protože ho ale systém nezachytil, vrátili se k němu a našli ho spát na zemi.

Janoch ale údajně neměl být po probuzení schopen pohybu, proto ho strážníci odtáhli do křoví. Muže pak měli přijet zkontrolovat znova kolem půl šesté ráno, kdy na jejich dotaz, zda nemá nějaké zdravotní problémy, tvrdil že ne. Janoch byl pak pár minut nato mrtvý.

Oba obžalovaní popřeli, že by se na něm dopustili jakéhokoliv násilí. Jejich původní doznání bylo prý pod nátlakem policie.

O vině obou bývalých strážníků je ale stále přesvědčena Janochova matka. „Podle mě to chtějí zamést pod stůl a udělat to tak, aby to vypadalo, že ti strážníci za nic nemůžou. Já ale přišla o syna a trvám na tom, že jsou vinni,“ tvrdila v srpnu Janochova matka Květoslava.